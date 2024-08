Μετά το βίντεο του Τσετσένου ηγέτη, Ρασμάν Καντίροφ με το όχημα της Tesla, Cybertruck, το οποίο εξόπλισε με ένα πολυβόλο, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και ιδιοκτήτης της εταιρείας έδωσε τη δική του απάντηση.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ απάντησε σε σωρεία σχολείων στο Χ τα οποία τον κατηγορούσαν πως ο ίδιος δώρισε το όχημα στον στρατηγό που συνεργάζεται στενά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η απάντησή του ήταν κάθετη: «Είστε τόσο καθυστερημένοι που πιστεύετε πως δώρισα ένα Cybertruck σε έναν Ρώσο στρατηγό;»

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγέτης της Τσετσενίας ανήρτησε το Σάββατο ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που έμοιαζε με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Kadyrov said that Musk gave him a Cybertruck with which he will go to Ukraine. pic.twitter.com/PqsRny65cf

— TOGA △ (@TOGAjano21) August 17, 2024