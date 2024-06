Μαίνεται η δασική πυρκαγιά στην κομητεία Ντεσούτς, στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας, το πύρινο μέτωπο είχε εξαπλωθεί χθες Τετάρτη σε περισσότερα από 8.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και υποχρέωσε τις τοπικές αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης των περιοχών που απειλούνταν άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Evacuation alerts sent to over 1,000 homes and businesses as latest blaze erupts amid high temperatures pic.twitter.com/gNOaoio1nZ

Rapidly growing wildfire sparks in Oregon as crews battles fires across US west | West Coast | The Guardian

Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός άνοιξε καταφύγιο για τη φιλοξενία των κατοίκων που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Oregon: A new fire has started outside La Pine, Oregon now known as the Darlene 3 Fire. The fire has quickly grown & the Deschutes County Sheriff’s Office has started evacuating residents nearby. The fire is very active. pic.twitter.com/D6ni85nbdU

— AppleSeed (@AppleSeedTX) June 27, 2024