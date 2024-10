Χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό της Σεούλ το Σάββατο (5 Οκτωβρίου), καθώς η πόλη γιόρτασε το Διεθνές Φεστιβάλ Πυροτεχνημάτων της Σεούλ 2024.

Πολλοί από τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο θεατές που αναμενόταν να παρακολουθήσουν την 90λεπτη παράσταση είχαν κατασκηνώσει από τα μεσάνυχτα για να εξασφαλίσουν μια θέση με θέα δίπλα στον ποταμό Χαν που διασχίζει τη Σεούλ, δήλωσαν οι διοργανωτές.

Ο πρωθυπουργός Han Duck-soo έδωσε εντολή στην αστυνομία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα υπουργεία ασφάλειας και υγείας να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή με έμφαση στον έλεγχο του πλήθους και ζήτησε τη συνεργασία των θεατών για να διασφαλιστεί η τάξη.

Νωπή είναι ακόμα η μνήμη της νύχτας του Χάλογουιν πριν από δύο χρόνια, κατά την οποία σκοτώθηκαν 159 νέοι κυρίως άνθρωποι που βρέθηκαν συνωστισμένοι στη συνοικία Ιταβεόν.

🅂🄴🄾🅄🄻 🄽🄾🅆. Yeouido Hangang Park lit up with stunning fireworks as Korea, Japan, and the U.S. took part in the Seoul International Fireworks Festival. If you missed it this time, be sure to catch it next year! 🎇 pic.twitter.com/VjgxVXgttK

— Visit Seoul (@VisitSeoul) October 5, 2024