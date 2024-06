Το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε εκ νέου σήμερα μετά την «έκρηξη» ενός ηφαιστείου στις κεντρικές Φιλιππίνες, το οποίο εκτόξευσε τέφρα και καπνό σε ύψος πέντε χιλιομέτρων στον ουρανό.



Η έκρηξη του όρους Κανλαόν, στη νήσο Νέγκρος, σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 τοπική ώρα και διήρκησε 6 λεπτά, όπως ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία ηφαιστειολογίας.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της περιοχής συστήνοντάς τους να φορούν μάσκες εξαιτίας του κινδύνου πτώσης ηφαιστειακής τέφρας και της διάχυσης αναθυμιάσεων.

