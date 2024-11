Ο υπερτυφώνας Μαν-γι έφτασε σήμερα από τις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του ξεριζωμένα δέντρα, κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης και στέγες, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα στο αρχιπέλαγος που επλήγη από έξι μεγάλες καταιγίδες μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Ο Μαν-γι συνοδευόταν από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα όταν έφτασε χθες Σάββατο βράδυ στη δυτική επαρχία Καταντουάνες. Η μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανέφερε ριπές ανέμου που έφταναν ως τα 325 χιλιόμετρα την ώρα.

Περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους καθώς πλησίαζε ο υπερτυφώνας, τον οποίο η μετεωρολογική είχε χαρακτηρίσει «πιθανόν καταστροφικό και φονικό».

Κύματα έως και 14 μέτρων ύψους παρατηρήθηκαν στις παράκτιες περιοχές της Καταντουάνες, ενώ παλιρροϊκά κύματα ύψους έως και 3 μέτρων ενδέχεται να σημειωθούν στη Μανίλα και σε άλλες ευάλωτες παράκτιες περιοχές τις επόμενες 48 ώρες, τόνισε χθες η μετεωρολογική υπηρεσία.

Waves leap over seawall as Typhoon Man-yi nears Philippines. pic.twitter.com/BtFNt70erj

«Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ίσως επειδή οι άνθρωποι τήρησαν τις εντολές απομάκρυνσης», δήλωσε ο Ρομπέρτο Μοντερόλα αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης στην επαρχία Καταντουάνες.

«Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν ζημιές, αλλά αυτές στο βόρειο τμήμα αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες που ανήρτησε στο Facebook ο δήμαρχος του Πανγκανιμπάν, ο Σέζαρ Ρόμπλες, δείχνουν κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, δέντρα και στέγες να κλείνουν τους δρόμους.

Η κατάσταση «εξακολουθεί να είναι λίγο επικίνδυνη, σημειώνονται ακόμη ριπές ανέμου και υπάρχουν πολλά σύντριμμα», ανέφερε σε μήνυμά του ο Ρόμπλες, στο οποίο τόνισε ότι δεν έχει ζήσει ποτέ ξανά έναν «τόσο ισχυρό» τυφώνα.

Ο Μαν- γι ήταν η έκτη καταιγίδα που έπληξε τις Φιλιππίνες σε λιγότερο από έναν μήνα. Από τις προηγούμενες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 163 άνθρωποι, χιλιάδες έμειναν άστεγοι, ενώ καταστράφηκαν σοδειές και ζώα εκτροφής.

