Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, στους εννέα έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής (17/11) στις νότιες Φιλιππίνες.

Ο σεισμός των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή της νήσου Μιντανάο προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της οροφής εμπορικού κέντρου στην Πόλη του Στρατηγού Σάντος, βγάζοντας τον κόσμο στον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τουλάχιστον, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 800 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο μείωσης και διαχείρισης των κινδύνων καταστροφών.

Powerful earthquake strikes southern Philippines

Magnitude 6.7 earthquake hits Burias island at around 0814GMT, US Geological Survey says#News #DailyNews #LiveNews #WorldNews#World pic.twitter.com/2D7Hl42PWk

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Breaking News (@FastNews77) November 20, 2023