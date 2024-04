Ένας 12χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ακαριαία έναν συνομήλικό του και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους δύο στο σχολείο του στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας της Φινλανδίας.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) στο σχολείο αυτό στο οποίο φοιτούν 800 μαθητές ηλικίας 7 ως 15 ετών, σε δύο εγκαταστάσεις, και ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 10:00 στο Ελσίνκι.

«Σήμερα μετά τις 09:00 επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο δημοτικό σχολείο Βιέρτολα της Βάντα (…) στο οποίο μαθητής της έκτης τάξης έχασε τη ζωή του”, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ίκα Κοσκιμάκι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το περιστατικό. Ο μαθητής αυτός σκοτώθηκε ακαριαία, σημείωσε, προσθέτοντας ότι “δύο παιδιά τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά».

Η σύλληψη του νεαρού υπόπτου, μαθητή στο ίδιο σχολείο, «έγινε ήρεμα» στο προάστιο Σιλταμάκι, μακριά από το σχολείο. Αυτός είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο, η άδεια για το οποίο ανήκε σε συγγενή του, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας, οι οποίοι προσέθεσαν ότι εναντίον του άνοιξε έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 12χρονος που συνελήφθη δεν είναι δυνατό να φυλακιστεί διότι είναι κάτω των 15 ετών, διευκρίνισε επίσης ο Μάρκου Σάρκα, άλλος αξιωματούχος της αστυνομίας. Μετά την ανάκρισή του θα παραδοθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του υπόπτου, ο οποίος παραδέχθηκε την πράξη του κατά την προκαταρκτική εξέταση, προσέθεσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι για το περιστατικό.

Η αστυνομία δεν παρείχε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου ή των θυμάτων, πέραν του ότι πρόκειται για 12χρονους Φιλανδούς μαθητές του σχολείου στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Η εφημερίδα Iltalehti προέβαλε στον ιστότοπό της βίντεο που δηλώνει ότι είναι από την σύλληψή του, στο οποίο φαίνονται δύο αστυνομικοί να κρατούν στο έδαφος έναν άνθρωπο που είναι γυρισμένος μπρούμυτα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα ότι τα πυρά ακούστηκαν στην αυλή του σχολείου.

«Αρχικά δεν κατάλαβα ότι επρόκειτο για όπλο. Στη συνέχεια ακούστηκε μια τρομερή κραυγή και παιδιά έτρεξαν στην αυλή», διηγήθηκε.

Ένας γονιός είπε ότι μιλούσε με την κόρη του μετά την εντολή που δόθηκε στους μαθητές να παραμείνουν στις τάξεις τους. «Μπόρεσε να μου στείλει μηνύματα στο WhatsApp, στα οποία έλεγε ότι καθόντουσαν στο πάτωμα και περίμεναν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών», διηγήθηκε στο AFP.

Οι μαθητές παρέμειναν όλο το πρωινό στις τάξεις τους ενώ πλήθος γονέων συγκεντρώθηκε γρήγορα μπροστά στο σχολείο. Λίγο μετά το μεσημέρι, η αστυνομία επέτρεψε στους γονείς να μπουν στο σχολείο για να βρουν τα παιδιά τους, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP στο σημείο.

Σύμφωνα με φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, συστάθηκε πυρήνας αντιμετώπισης κρίσεων απαρτιζόμενος από προσωπικό του σχολείου και του δήμου.

Βαθιά σοκαριστικό χαρακτήρισε νωρίτερα το περιστατικό ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στην οποία σημείωσε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα, στους γονείς τους και στους άλλους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

«Η μέρα άρχισε με φρικτό τρόπο (…) Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο και την ανησυχία που βιώνουν πολλές οικογένειες αυτήν την στιγμή. Ο ύποπτος ως δράστης συνελήφθη», ανέφερε επίσης σε ανάρτησή της στο X η υπουργός Εσωτερικών Μάρι Ραντάνεν.

Η Φινλανδία έχει βιώσει δύο παρόμοιες τραγωδίες το 2007 και το 2008 αντίστοιχα.

Τον Νοέμβριο του 2007 ένας 18χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο (γυμνάσιο και λύκειο) της Γιοκέλα, που βρίσκεται γύρω στα πενήντα χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι, σκοτώνοντας 8 ανθρώπους: τον διευθυντή, τη νοσηλεύτρια και 6 μαθητές. Ο δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2008, ένας 22χρονος άνοιξε πυρ σε επαγγελματικό σχολείο στο Καουχαγιόκι, στη δυτική Φινλανδία, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους. Ο δράστης αυτοκτόνησε επίσης λίγο μετά την επίθεση.

Έκτοτε εκατοντάδες σχολεία απειλήθηκαν από παρόμοιες ενέργειες, σύμφωνα με την επιθεώρηση Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, η οποία επισημαίνει ως βασική αιτία της μάστιγας αυτής τα προβλήματα ψυχικής υγείας.