Οι Φινλανδοί ψηφίζουν σήμερα Κυριακή (11/2) για να εκλέξουν τον νέο τους πρόεδρο, ένα αξίωμα με ενισχυμένη σημασία λόγω των εντάσεων με τη γειτονική Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Περίπου 4,3 εκατ. ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του συντηρητικού, πρώην πρωθυπουργού Αλεξάντερ Στουμπ, που επικράτησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών με το 27,2% των ψήφων και του Πέκα Χααβίστο, μέλους των Πρασίνων που συμμετέχει ως ανεξάρτητος (25,8%).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Yle την Πέμπτη, ο Στουμπ συγκεντρώνει το 54% της πρόθεσης ψήφους και ο Χααβίστο το 46%.

