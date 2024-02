Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουσή του με διερχόμενο όχημα.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ένα Bombardier Challenger 600 με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη γύρω στις 15:15 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο I-75.

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) February 10, 2024

A small airplane that had to make an emergency landing crashed into a vehicle creating an inferno Friday afternoon on Interstate 75 near Naples, Florida. Collier County Sheriff’s Office confirmed at least two people are dead🙏| #ONLYinDADE pic.twitter.com/Z9fj1B1uQY

Δύο λεπτά πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Νέιπλς, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ανέφερε ότι «έχασε και τους δύο κινητήρες» και θα επιχειρούσε «αναγκαστική προσγείωση» αφού δεν μπορούσε να φτάσει στον προορισμό του.

🚨#BREAKING: A small private jet has crashed on interstate I-75 bursting into flames

📌#Naples | FLORIDA

Currently, numerous firefighters and other emergency crews are on the scene after a small Bombardier Challenger 604 jet, with the tail number N823KD, crashed on I 75. pic.twitter.com/nxJkiZwHRJ

— Kevin Conner (@MIL_SPEC_Q17) February 10, 2024