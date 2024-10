Ο δημοσιογράφος του FOX Weather, Robert Ray στο Bradenton της Φλόριντα μεταδίδοντας το ρεπορτάζ του, καταβάλει τεράστια προσπάθεια να σταθεί όρθιος απέναντι στη μανία του τυφώνα με υπερένταση και αγωνία, ώστε να μην τον παρασύρουν οι απίστευτα θυελλώδεις άνεμοι.

Φορώντας κράνος, και πολλές φορές σκύβοντας τη τελευταία στιγμή, προσπαθεί να αποφύγει τα συντρίμμια που πέφτουν πάνω του. Συντρίμμια τα οποία έχουν παρασυρθεί από τους ανέμους τω οποίων οι ριπές φτάνουν ακόμη και τα 80 μίλια την ώρα!

«Γίνεται χαμός!» μεταδίδει χαρακτηριστικά.

Το βίντεο είναι αποκαλυπτικό δείχνοντας τη πραγματική κατάσταση.

Rain and debris peppered FOX Weather Correspondent @RobertRayWx as Hurricane Milton slammed Florida Wednesday night. Robert and his team provide a raw, behind-the-scenes look at conditions on the ground, as winds gusting over 80 mph were measured nearby. https://t.co/w3anhWJYT9 pic.twitter.com/M5ziv8dwJ2

— FOX Weather (@foxweather) October 10, 2024