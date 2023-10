Η ανθρωπιστική βοήθεια προς της Γάζα θα ξεπεράσει τα 75 εκατομμύρια ευρώ ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνοντας ταυτόχρονα. «Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχεται υποστήριξη σε αθώους πολίτες στη Γάζα σε αυτό το πλαίσιο».

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ανακοίνωση της Επιτροπής, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο των συνεχών επαφών της με περιφερειακούς ηγέτες.

«Η Επιτροπή θα αυξήσει αμέσως το τρέχον κονδύλιο ανθρωπιστικής βοήθειας που προβλέπεται για τη Γάζα κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα ανεβάσει το σύνολο σε πάνω από 75 εκατομμύρια ευρώ. Θα συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η βοήθεια φτάνει σε όσους έχουν ανάγκη στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν και συμπλήρωσε: «Η Επιτροπή υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται έναντι των τρομοκρατών της Χαμάς, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχεται υποστήριξη σε αθώους πολίτες στη Γάζα σε αυτό το πλαίσιο».

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2023