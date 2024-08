Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ την ανταλλαγή κρατουμένων της Ρωσίας και δυτικών κρατών «στιγμή μεγάλης χαράς».

«Χαιρετίζω την απελευθέρωση αθώων πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ και ακέραιων Ρώσων δημοκρατών που κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Ρωσία», ανέφερε η κυρία φον ντερ Λάιεν μέσω X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Το Κρεμλίνο τους αντάλλαξε με καταδικασμένους εγκληματίες και δολοφόνους. Αυτό δείχνει την απόλυτη διαφορά. Αυτή είναι στιγμή μεγάλης χαράς για όσους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους», συμπλήρωσε η Γερμανίδα πολιτικός.

I welcome the release of innocent citizens from EU & US and upright Russian democrats held captive in Russia.

The Kremlin swapped them for convicted criminals and murderers.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This shows the stark difference.

This is a moment of great joy for all who have fought for their…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2024