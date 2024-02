Σε τραγωδία εξελίχθηκε μια μεγάλη καραμπόλα που προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 18 Φεβρουαρίου, στο West Midlands του Μπέρμιγχαμ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα λευκό Αudi, που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της περιοχή, προσέκρουσε σε μια σειρά από αυτοκίνητα, δημιουργώντας μια καραμπόλα έξι οχημάτων.

Από τη σύγκρουση πέθανε ένας 30χρονος και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του 25χρονου οδηγού του Αudi.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται, ενώ ο οδηγός του μοιραίου οχήματος θα κληθεί για κατάθεση.

