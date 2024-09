Σε τραγωδία μετατράπηκε ταυροδρομία σε περιοχή της Ισπανίας, όπου ένας ταύρος σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους τρεις. Το ζώο κατάφερε να περάσει μέσα από ένα μεταλλικό φράγμα ασφαλείας και επιτέθηκε σε μια ομάδα ανθρώπων πριν από την έναρξη του παραδοσιακού αγωνίσματος.

Βίντεο δείχνει πως ο ταύρος, ο οποίος υποτίθεται ότι θα «έτρεχε» μαζί με άλλα ζώα στους δρόμους της Παντόγια, κατάφερε να απελευθερωθεί και να τραυματήσει θανάσιμα έναν 74χρονο θεατή με τα κέρατά του.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία 3χρονη, η οποία ήταν στην υπαίθρια ταυροδρομία με τη γιαγιά και τον παππού της, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Το 3χρονο κορίτσι δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, χωρίς, ωστόσο, να γίνεται μέχρι στιγμής γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Στο ίδιο νοσοκομείο παραμένουν ο παππούς και η γιαγιά του που δέχθηκαν χτυπήματα τα κέρατα του ταύρου.

This bull was forced to run at a festival in Pantoja, Spain. He broke free, killing one and injuring three.

Bull runs and bullfights are DEADLY for both bulls and humans.

It’s time to #banbullfighting.pic.twitter.com/nYl3KhZcsM

— PETA UK (@PETAUK) September 25, 2024