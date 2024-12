Μια πυρκαγιά εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σήμερα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, στο Μαλιμπού, κοντά στο Λος Άντζελες, όπου διαμένουν πολλές διασημότητες, με τις φλόγες να απειλούν κτήρια και να οδηγούν σε εκκενώσεις περιοχών, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Η «φωτιά Φράνκλιν» (Franklin fire) ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (9/12) και ταχέως εξαπλώθηκε σε αυτήν την πόλη της Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, έχοντας ήδη κάψει περισσότερα από 7.300 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire.

Pepperdine University students watch the #FranklinFire burn #Malibu from inside the campus’ buildings https://t.co/p8n9vJHVCA pic.twitter.com/nzFTiEFYdT — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) December 10, 2024

Βοηθοί σερίφη πήγαν από πόρτα σε πόρτα προτού ξημερώσει σήμερα δίνοντας εντολές στους κατοίκους να απομακρυνθούν, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα, απειλώντας σπίτια στην παράκτια αυτή κοινότητα.

Το πανεπιστήμιο Pepperdine σε κοντινή απόσταση ανακοίνωσε στο «Χ» ότι ανέστειλε τα μαθήματά του και τις εξετάσεις του για σήμερα. Φοιτητές αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς εξαιτίας της φωτιάς σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης και ορισμένοι σπουδαστές κατέφυγαν στην τραπεζαρία και στη βιβλιοθήκη.

🔥#BREAKING: Franklin Fire Grows to 1,822 Acres

The National Weather Service has issued a Red Flag Warning for areas of Los Angeles and Ventura Counties with winds expected to produce gusts up to 80 mph.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τοπικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται καπνός και φωτιά να αναδύονται μπροστά από μία βιβλιοθήκη, όπου έχουν βρει καταφύγιο φοιτητές, οι οποίοι φορούν μάσκες.

«Αυτήν τη στιγμή, φαίνεται πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη φωτιά έχει περάσει. Ό,τι καίει γύρω μας είναι σαν μικρότερες εστίες σε χαμηλή βλάστηση», είπε ο φοιτητής του πανεπιστημίου Νικ Γκέρντινγκ στο CNN, από τη βιβλιοθήκη, όπου κατέφυγε μαζί με άλλους 400 σπουδαστές.

FRANKLIN FIRE: Video from California shows students sheltering in place at Pepperdine University in Malibu as flames from the Franklin Fire can be seen raging outside a window. MORE: https://t.co/z2SI4HIj5M… #foxweather #franklinfire #california #wildfire pic.twitter.com/kK6fSnWoXK — FOX Weather (@foxweather) December 10, 2024

Εντολές εκκένωσης εκδόθηκαν σε περιοχές κατά μήκος της γραφικής παραθαλάσσιας πόλης με πληθυσμό 10.000 κατοίκους, αφότου η φωτιά, η οποία ξεκίνησε τη νύχτα, επεκτάθηκε σε 7.370 στρέμματα και εξαπλώθηκε νότια πάνω από την εθνική οδό στις ακτές του Ειρηνικού.

Μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ βοηθοί του σερίφη της κομητείας πήγαν από πόρτα σε πόρτα, προτρέποντας τους πολίτες να φύγουν από τα σπίτια τους. Το Μαλιμπού άνοιξε κέντρα φιλοξενίας και οι Αρχές διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την πόλη, όπως ανέφερε σε μια διαδικτυακή ανάρτηση νωρίς σήμερα το πρωί.

QRF Copter 76, Dec 10 on the #FranklinFire, Los Angeles County. Fire is mapped @ 2200 acres. pic.twitter.com/B6yMno1wW6 — QUICK REACTION FORCE (@SOCAL_QRF) December 10, 2024

Από την πλευρά της, η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για την περιοχή, με τις ριπές ανέμων να αναμένεται να φτάσουν ενδεχομένως τα 129 χλμ./ώρα, περιγράφοντας την κατάσταση ως «ιδιαιτέρως επικίνδυνη».

Πολλές διασημότητες του Χόλιγουντ ζουν σε αυτήν την ακτή, μία από τις δημοφιλέστερες περιοχές της Καλιφόρνια.