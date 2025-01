Σχεδόν μια εβδομάδα αφότου οι λόφοι στα περίχωρά του πήραν φωτιά, το Λος Άντζελες ζει με τον φόβο ότι οι άνεμοι θα ενισχύσουν και θα εξαπλώσουν τις φλόγες κι ότι θα υπάρξουν νέες εστίες.

«Όχι μόνο αυτές οι ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες περιπλέκουν μεγάλο μέρος του αγώνα εναντίον των πυρκαγιών σε εξέλιξη, αλλά κάνουν πιθανότερη την εμφάνιση νέων εστιών φωτιάς», προειδοποίησαν χθες Δευτέρα οι αμερικανοί μετεωρολόγοι.

Οι συνθήκες στην περιοχή του Λος Άντζελες «ευνοούν σε ακραίο βαθμό» τις πυρκαγιές και ήδη πνέουν εκεί ριπαίοι άνεμοι με ταχύτητα και 120 χιλιομέτρων ανά ώρα κατά τόπους που θα συνεχιστούν ως τουλάχιστον αύριο Τετάρτη, επέμειναν.

«Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε τις πυρκαγιές», υποσχέθηκε χθες ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι αναμένεται να έχουν ισχύ συγκρίσιμη «με αυτή τυφώνα», υπογράμμισε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας.

Πολιορκημένο από τις φλόγες από την περασμένη Τρίτη, το αστικό κέντρο με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό σε όλες τις ΗΠΑ συνεχίζει να μετράει τους νεκρούς του: ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έφθασε τους 24 νεκρούς προχθές Κυριακή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ανεπίσημες πηγές ανέβασαν χθες τον αριθμό των νεκρών στους 29.

Σε προάστια που σάρωσαν οι φλόγες, σωστικά συνεργεία με την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για πτώματα.

«Είναι πολύ επίπονο καθήκον και, δυστυχώς, κάθε μέρα βρίσκουμε πτώματα», είπε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα.

Οι προσπάθειες χιλιάδων πυροσβεστών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έστειλε το γειτονικό Μεξικό, επέτρεψαν να περιοριστούν εν μέρει οι δυο μεγαλύτερες πυρκαγιές τα τελευταία 24ωρα.

Οι πυροσβέστες που επιχειρούν έλαβαν ενισχύσεις, ανθρώπινες και υλικές, ανάμεσά τους δεκάδες υδροφόρες, και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κρίση, επέμειναν αξιωματικοί τους.

Ωστόσο η επιστροφή των πυροπαθών στα σπίτια τους ανεστάλη ως τουλάχιστον μεθαύριο Πέμπτη επειδή οι άνεμοι ενισχύονται ξανά, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, παρακαλώντας να κάνουν υπομονή πολίτες που περίμεναν σε ουρές για ώρες με την ελπίδα πως θα τους επέτρεπαν να πάνε να πάρουν τα φάρμακά τους, κάποια ρούχα, ή απλώς να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους είναι ακόμα όρθια ή όχι.

My family homestead is going to be pummeled by more feet of snow. Praying the roof can withstand the added weight 🙏

While talking about weather, I can’t help but think about the extreme situation in LA. Prayers for calm winds and the water to put the fires out 🙏

My heart… pic.twitter.com/3dceB4pP6a

— Catarina Van Beest (@CatVanBeest) January 14, 2025