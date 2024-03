Για πρώτη φορά το Ηνωμένο Βασίλειο, άνοιξε πυρ με ένα όπλο λέιζερ υψηλής ισχύος εναντίον εναέριου στόχου σε μία δοκιμή. Η δοκιμή στέφθηκε με επιτυχία.

Το όπλο, με ονομασία «Φωτιά του Δράκου» (DragonFire) είναι τόσο ακριβές ώστε να χτυπά νόμισμα της μίας λίρας από χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας περιέγραψε τη δοκιμή, στο Hebrides Range της Σκωτίας, ως ένα «σημαντικό βήμα» για την εφαρμογή της τεχνολογίας.

Στο Λονδίνο ευελπιστούν ότι η δοκιμή θα ανοίξει το δρόμο για μια εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους αντί των πυραύλων για την κατάρριψη στόχων όπως τα drones.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είπε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να μειώσει «την εξάρτηση από ακριβά πυρομαχικά, ενώ παράλληλα θα μειώσει τον κίνδυνο παράπλευρης απώλειας».

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι τόσο ο Στρατός όσο και το Βασιλικό Ναυτικό εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης της τεχνολογίας ως μέρος των μελλοντικών δυνατοτήτων αεράμυνας.

DragonFire 🔥 is a new laser being developer by @dstlmod for the 🇬🇧 military.

Watch its first high-power firing against an aerial target.

👇👇👇https://t.co/D5sqIciICS pic.twitter.com/oI1xG9sK87

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 11, 2024