Το φως της δημοσιότητας είδε η πρώτη φωτογραφία από την επίθεση με drone της Χεζμπολάχ στο σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τη φωτογραφία δημοσίευσαν στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram οι δυνάμεις «Quds» των Φρουρών της Επανάστασης, η επίλεκτη παραστρατιωτική μονάδα του Ιράν.

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι υλικές ζημιές που προκάλεσε το χτύπημα σε τζάμια της κατοικίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η οικογένειά του την ώρα της επίθεσης δεν βρίσκονταν στην Καισάρεια, αλλά στην Ιερουσαλήμ.

Αν και η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για αυτήν την επίθεση, θεωρείται ως ο πιο πιθανός ύποπτος από κοινού με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ειδικά, δεδομένου ότι στη δήλωσή της, την περασμένη Πέμπτη, η λιβανική οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι περνά σε «μια νέα και κλιμακούμενη φάση» στη σύγκρουσή της με το Ισραήλ, και ότι τις επόμενες ημέρες η απόφαση αυτή θα πάρει μορφή με πράξεις.

🚨 Breaking: Iran’s 🇮🇷 official IRGC Quds Forces Telegram channel published this photo, showing a direct hit at @netanyahu‘s 🇮🇱 residence 👇

They are taking pride in their assassination attempt… Does Khamenei’s residence have similar bulletproof windows? We will learn soon 🎯 pic.twitter.com/DA3HzbpB6P

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 19, 2024