Σάλος προκλήθηκε στην Ιαπωνία όταν έγινε γνωστό ότι σε συσκευασίες ψωμιού του τοστ μεγάλης αρτοβιομηχανίας εντοπίστηκαν τμήματα αρουραίου, με αποτέλεσμα η εταιρεία να ανακαλέσει περισσότερες από 100.000 συσκευασίες της δημοφιλούς μάρκας. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σκάνδαλα ασφαλείας τροφίμων που μαστίζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας, η οποία έχει μακροχρόνια φήμη για την αξιοπιστία των τροφίμων που εξάγει.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη 10/5 , η Pasco Shikishima Corporation δήλωσε ότι διερευνά πώς τμήματα ενός «μικρού ζώου» βρέθηκαν σε δύο συσκευασίες ψωμιού σε φέτες, προσθέτοντας ότι κανείς δεν έχει νοσήσει μέχρι στιγμής μετά την κατανάλωση του προϊόντος. Λίγο αργότερα επιβεβαίωσε στο CNN ότι τα τμήματα αυτά ανήκαν σε αρουραίο και βρέθηκαν σε μια παρτίδα λευκού ψωμιού «chojuku» που κατασκευάζεται από ένα εργοστάσιο που εδρεύει στο Τόκιο.

«Θα ανακαλέσουμε τα παρακάτω προϊόντα που παρήχθησαν στην ίδια γραμμή εργοστασίου και θα σταματήσουμε την εν λόγω γραμμή εν τω μεταξύ για να προσδιορίσουμε την αιτία και να εφαρμόσουμε αντίμετρα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, προσθέτοντας ότι η ανάκληση αφορά περίπου 104.000 πακέτα.

Το προϊόν που ανακαλείται δεν πωλείται στο εξωτερικό, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Το λευκό ψωμί είναι βασικό για πολλούς Ιάπωνες όταν καταναλώνουν γεύματα δυτικού τύπου, ή «yoshoku», ως εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό.

Pasco is recalling 5-slice and 6-slice packs of Chojuku Yamagata bread after reports that a rat or rats may have got into the manufacturing process at a plant in Tokyo. Look for expiration dates from the 7th to the 11th of May and the factory code below. https://t.co/q566QVP1pz pic.twitter.com/mh8BQojB87

— Mulboyne (@Mulboyne) May 8, 2024