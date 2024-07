Σε ένα απίστευτο τρολάρισμα προχώρησε ένας διαδικτυακός χρήστης, ο οποίος ανέβασε βίντεο στο X υποστηρίζοντας ότι είναι ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, δηλαδή ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόλναντ Τραμπ. Στο βίντεο μάλιστα λέει ότι μισεί τους Ρεπουμπλικανούς και τον Τραμπ.

Όπως θα δείτε ο υποτιθέμενος «δράστης» είναι «φτυστός» με τον δράστη της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ…

This is @jewgazing, not Thomas Matthew Crooks. He looks like Crooks and decided to troll the internet. pic.twitter.com/a7V4z3RAoM

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 14, 2024