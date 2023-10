Επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα γυμνάσιο της πόλης Αράς της βόρειας Γαλλίας, ανακοίνωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM μετέδωσε ότι ένας εκπαιδευτικός είναι νεκρός μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα, ενώ υπάρχουν άλλοι δύο τραυματίες.

At least one dead in attack in French school

At least one person was killed and several injured in a knife attack at a school in the city of Arras in the south of France. Interior Minister Gerald Darmanin said a suspect was arrested after a police operation.

According to a… pic.twitter.com/u3nKC0ebbC

— Cryptojim (@jimmacs16) October 13, 2023