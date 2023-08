Η κράτηση του 55χρονου Γερμανού που κατηγορείται από τις γαλλικές αρχές ότι κρατούσε φυλακισμένη τη γυναίκα του από το 2011 παρατάθηκε, όμως ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση εξέφρασε πολλές αμφιβολίες για την εκδοχή που παρουσιάζει το θύμα.

Ο άνδρας συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στο σπίτι του ζεύγους στο Φορμπάκ της ανατολικής Γαλλίας και κατηγορείται για παράνομη κράτηση, βιασμούς και βασανιστήρια. Η κράτησή του παρατάθηκε για 24 ώρες, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας του Σαρεγκεμίν, Ολιβιέ Γκλαντί, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

