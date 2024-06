Γάλλοι βουλευτές εμφανίστηκαν σήμερα, Τρίτη 4 Ιουνίου, στο Κοινοβούλιο ντυμένοι στα μαύρα, κόκκινα, λευκά και πράσινα, δηλαδή τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή η γαλλική κυβέρνηση επιμένει στην άρνησή της να αναγνωρίσει τώρα το παλαιστινιακό κράτος.

Τα αίματα άναψαν όταν η βουλευτής του κόμματος «Ανυπόταχτη Γαλλία» (ριζοσπαστική αριστερά), Ρασέλ Κεκέ, ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία μέσα στην αίθουσα. Η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, την ανακάλεσε αμέσως στην τάξη, επιβάλλοντάς της προφορική επίπληξη, τη μέγιστη κύρωση που προβλέπεται από τον κανονισμό. Αποφάσισε επίσης να διακόψει τη συνεδρίαση.

Η αίθουσα της Βουλής είναι «χώρος δημοκρατικών συζητήσεων και οι βουλευτές εκφράζονται αποκλειστικά δια του λόγου», επέμεινε η πρόεδρος.

«Σε ό,τι αφορά τη διμερή αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, η θέση της Γαλλίας είναι (…) σαφής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας (Εμανουέλ Μακρόν) την υπενθύμισε, δεν είναι ταμπού», σχολίασε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο υπουργός αρμόδιος για θέματα Ευρώπης. «Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι χρήσιμη. Όπως είπε την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός (Γκαμπριέλ Ατάλ), τις τελευταίες εβδομάδες γίνονται αναγνωρίσεις (του παλαιστινιακού κράτους) χωρίς να δίνουν λύση στη σύγκρουση», πρόσθεσε.

