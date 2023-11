Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στο στρατό από τον Ερυθρό Σταυρό, 17 όμηροι τους έχουν παραδοθεί από τη Χαμάς.

Ειδικότερα, οι IDF λένε ότι στους ομήρους περιλαμβάνονται 14 Ισραηλινοί πολίτες και τρεις ξένοι υπήκοοι. Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό 13 Ισραηλινούς ομήρους, 3 Ταϊλανδούς και έναν Ρώσο.

Παράλληλα, η τρίτη ομάδα που απελευθερώνεται από πλευράς των Παλαιστινίων περιλαμβάνει 39 παιδιά, τα περισσότερα από αυτά από την Ιερουσαλήμ, τονίζει η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων και Λέσχη Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Η Χαμάς σε ανακοίνωσή της νωρίτερα ανέφερε ότι απελευθέρωσε έναν όμηρο με ρωσική υπηκοότητα «ως απάντηση στις προσπάθειες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ένδειξη εκτίμησης της ρωσικής θέσης για την υποστήριξη του παλαιστινιακού αγώνα».

Ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της αιγυπτιακής κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών (SIS) τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η εκεχειρία συνεχίζει να τηρείται χωρίς εμπόδια, τονίζοντας ότι 120 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα από την Αίγυπτο.

Παράλληλα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σήμερα σε αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα ότι ενδέχεται ένας Αμερικανός υπήκοος να συγκαταλέγεται στους ομήρους που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι Αμερικανοί θα απελευθερωθούν σήμερα. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός θα αφεθεί ελεύθερος σήμερα. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ποιος/α θα είναι ή ότι σίγουρα αυτό θα συμβεί γιατί μέχρι να δούμε έναν Αμερικανό να βγαίνει από τη Γάζα με ασφάλεια και να φτάνει στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν θα έχουμε πλήρη επιβεβαίωση», τόνισε. Το CNN μετέδωσε νωρίτερα ότι «για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ένας Αμερικανός υπήκοος αναμένεται να είναι μεταξύ των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν» σήμερα.

Έως τώρα, έχουν αφεθεί ελεύθεροι 26 Ισραηλινοί, 14 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος, που είχαν απαχθεί από ενόπλους της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Από την άλλη πλευρά έχουν αφεθεί ελεύθεροι 78 Παλαιστίνιοι (στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι), που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς εμποδίζει την είσοδο βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, δημοσιεύοντας μια εικόνα ενός σημείου ελέγχου, όπως λέει, που έχει στήσει η ομάδα. «Αυτό συνέβη πριν από περίπου μία ώρα στο δρόμο που οδηγεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», γράφει ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) σε μια ανάρτηση στο X. «Ένα σημείο ελέγχου της Χαμάς μπλόκαρε τα φορτηγά που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της βόρειας Γάζας. «Για τη Χαμάς, οι κάτοικοι της Γάζας είναι η τελευταία τους προτεραιότητα», λέει η COGAT.

Νωρίτερα, η COGAT ανακοίνωσε ότι 200 ​​φορτηγά βοήθειας εισήλθαν στη Λωρίδα, με μερικά να προορίζονται για το βόρειο τμήμα του θύλακα. Η βοήθεια —συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών— εισέρχεται στη Λωρίδα ως μέρος της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Χθες το βράδυ, η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων καθυστέρησε εν μέσω ισχυρισμών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς ότι το Ισραήλ πρεπει «να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας σχετικά με την είσοδο φορτηγών βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας».

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν «μέχρι τη νίκη» επί της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη βόρεια Γάζα, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, μέχρι τη νίκη. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει, είπε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος σε Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Έχουμε τρεις στόχους σε αυτόν τον πόλεμο: να εξοντώσουμε τη Χαμάς, να πάρουμε πίσω όλους τους δικούς μας που απήχθησαν και να φροντίσουμε ώστε η Γάζα να μην καταστεί ξανά απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουμε την ισχύ, το σθένος, τη βούληση και την αποφασιστικότητα να πετύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου και θα τους πετύχουμε», συνέχισε.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε και μία από τις σήραγγες της Χαμάς που ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός.

Αργότερα απόψε ο Νετανιάχου θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή “Face the Nation” του δικτύου CBS.

Δείτε φωτογραφίες:

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited troops in the northern Gaza Strip today, his office says. (Photos: Avi Ohayon/GPO) pic.twitter.com/9kcUi51M41

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 26, 2023