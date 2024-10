Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι κατέλαβε με έφοδο το τελευταίο εν λειτουργία νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες.

Ο στρατός, που από τις 6 Οκτωβρίου επικεντρώνει τις επιχειρήσεις στον τομέα γύρω από την Τζαμπάλια, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να ενεργεί στη ζώνη του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, με βάση πληροφορίες για «την παρουσία τρομοκρατών και υποδομών τους» εκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

israeli occupation kidnap tens of civilians, including paramedics and patients from Kamal Odwan Hospital in #Jabalia pic.twitter.com/AvRJDw0Z9G

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν και βρίσκονται στο εσωτερικό», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. «Κρατούν εκατοντάδες ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένους ανθρώπους» που είχαν καταφύγει στο νοσοκομειακό συγκρότημα για να γλιτώσουν από τους «αδιάκοπους βομβαρδισμούς», πρόσθεσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι έχει χάσει την επαφή με το προσωπικό του νοσοκομείου, χαρακτηρίζοντας «πολύ ανησυχητική» αυτήν την εξέλιξη.

Via our North Gaza Colleague @AbujomaaGaza

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“During their raid on Kamal Odwan Hospital, israeli occupation forces shot and wounded Yasin —a boy with Down Syndrome!

[10/25, 5:27 PM] Brother Moatsam: Does the world see anything?” (Attached video)

israeli occupation forces also… pic.twitter.com/hHcEfSvtmW

— MENA UNCENSORED (@MENAUncensored) October 25, 2024