Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ανακοίνωσε πως έξι εργαζόμενοί του σκοτώθηκαν σε δύο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σχολείου που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας· σύμφωνα με την υπηρεσία, πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο επεισόδιο για τα μέλη του προσωπικού της από το ξέσπασμα του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν ο διευθυντής του καταφυγίου της UNRWA και άλλα μέλη του προσωπικού που παρείχαν βοήθεια στους εκτοπισμένους», τόνισε η υπηρεσία μέσω X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Just Tragic.#Gaza

Six @UNRWA colleagues killed today when two airstrikes hit a school and its surroundings in Nuseirat in the middle areas.

This is the highest death toll among our staff in a single incident.

Among those killed was the manager of the UNRWA shelter and other…

— UNRWA (@UNRWA) September 11, 2024