Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τον θάνατο 14 ανθρώπων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε δύο ισραηλινές επιδρομές, η μια “σε ένα σχολείο” και η άλλη σε έναν καταυλισμό “σκηνών για εκτοπισμένους”.

Δεκατέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τη νύχτα και το πρωί του Σαββάτου “κατά τη διάρκεια δύο επιδρομών με στόχο ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας”, στο βορρά, και έναν “καταυλισμό για τους εκτοπισμένους στη Χαν Γιούνις”, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάκ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στον μικρό αυτόν παλαιστινιακό θύλακα που έχει καταστραφεί από περισσότερο από ένα χρόνο πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πυραυλικό πλήγμα με στόχο το σχολείο Φαχάντ αλ-Σάμπαχ, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στη συνοικία Αλ Τούφα της πόλης της Γάζας που μετατράπηκε σε κέντρο φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης, προκάλεσε “πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά και 22 τραυματίες”, ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του.

Five Palestinians were killed in their sleep following an Israeli airstrike in a school that sheltered displaced civilians in al-Tafah neighborhood in eastern #Gaza . #GazaHolocaust pic.twitter.com/kYJIEYvFjx

Η άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή “σε σκηνές εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις” προκάλεσε “9 νεκρούς και 11 τραυματίες”, πρόσθεσε.

Τα σχολεία στη Γάζα «χρησιμεύουν ουσιαστικά ως καταφύγια για εκτοπισμένα παιδιά και οικογένειες», σημειώνει η UNICEF, υπενθυμίζοντας ότι «σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τα σχολεία είναι προστατευόμενοι χώροι». Παράλληλα η UNICEF αναφέρει ότι τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει 64 επιθέσεις σε σχολεία στης Λωρίδα της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

At least 64 attacks against schools were registered in the Gaza Strip last month, according to the latest data from UNICEF and partners.

An estimated 128 people were reportedly killed in the strikes, many of them children.https://t.co/LbOPhUilBu

— UNICEF (@UNICEF) November 8, 2024