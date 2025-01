Bρέθηκαν στη Γάζα τα πτώματα πατέρα και γιου, οι οποίοι ήταν μέλη της κοινότητας των Βεδουίνων του Ισραήλ, και είχαν απαχθεί από τη Χαμάς μαζί με άλλους δύο συγγενείς τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, ο Χαμζά και ο Γιουσέφ Αλ- Ζαϊντάνα, οι οποίοι απήχθησαν από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, βρέθηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ενημερωθήκαμε ότι βρέθηκαν τα πτώματα του 53χρονου Γιουσέφ και του 22χρονου γιου του Χαμζά. Πονάει η καρδιά μας. Θέλαμε να επιστρέψουν ζωντανοί στο σπίτι της οικογένειας – αλλά δυστυχώς επέστρεψαν νεκροί», είπε ο Αλί Ζαϊντάνα, ο αδελφός και γιος των θυμάτων.

Οι δυο τους απήχθησαν από το Kibbutz Holit με την 17χρονη Aisha και τον 18χρονο Bilal, αδέρφια του Hamza και παιδιά του Yousef, στις 7 Οκτωβρίου, ενώ δούλευαν εκεί.

Τα δύο από τα αδέλφια της οικογένειας αφέθηκαν ελεύθερα μετά από 55 ημέρες αιχμαλωσίας – και μέχρι τώρα η οικογένειά τους είχε ελπίδες ότι ο πατέρας της οικογένειας και ο μεγαλύτερος αδερφός θα επιστρέψουν επίσης ζωντανοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING : Hamas m*rdered Muslims Israelis hostages Yousef and Hamza al-Zaydana. Their bodies were recovered today by IDF. pic.twitter.com/pWXuMVjt3w

— lelemSLP (@lelemSLP) January 8, 2025