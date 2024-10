Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους (UNRWA) προειδοποίησε σήμερα για τον “πραγματικό κίνδυνο” λιμού φέτος τον χειμώνα στη Λωρίδα της Γάζας “ωστόσο εντελώς αποτρέψιμο” αλλά ενορχηστρωμένο κατά τη γνώμη του από το Ισραήλ, κάτι που απορρίπτει η χώρα αυτή.

«Μπορούμε να εισέλθουμε σε μια κατάσταση όπου η πείνα ή ο ακραίος υποσιτισμός είναι δυστυχώς εκ νέου πιθανά», δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί (φωτό) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρησή του κατά της Χαμάς σε αυτό το κατεστραμμένο παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο πλέον είναι αντιμέτωπο με τους “χειρότερους περιορισμούς” στην ανθρωπιστική βοήθεια μέσα σε έναν χρόνο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής της UNRWA διαπίστωσε «δραστική μείωση του αριθμού των αυτοκινητοπομπών με επισιτιστική βοήθεια στον νότο κατά μέσο όρο 50 με 60 για δύο εκατομμύρια κατοίκους», καθώς «θεωρούμε ότι ο απαραίτητος αριθμός είναι πολύ πολύ πιο υψηλός».

UNRWA chief Philippe Lazzarini has spoken out against an attempt by the Israeli government to ban the UN aid agency from operating on Israeli territory. He said the agency’s presence was crucial for people in Gaza, particularly 600,000 children ‘living in the rubble right now.’ pic.twitter.com/PWW5WthloB

— DW Politics (@dw_politics) October 16, 2024