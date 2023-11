Ένα βίντεο από τη Γάζα που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και η αυθεντικότητά του επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters δείχνει τα πτώματα τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σε έναν δρόμο στα νότια της πολιορκημένης Πόλης της Γάζας.

Το Reuters εξακρίβωσε την τοποθεσία του βίντεο, στον δρόμο της παραλίας Αλ Ρασίντ, μεταξύ της πόλης και του ποταμού Ουάντι Γάζα. Δεν ήταν σε θέση ωστόσο να επαληθεύσει την ακριβή ημερομηνία που γυρίστηκε, μόνο ότι αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης πριν από την Παρασκευή. Είναι άγνωστη η ταυτότητα του ανθρώπου που τράβηξε το βίντεο και ποιοι εικονίζονται σ’ αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα του πρακτορείου να σχολιάσει τα πλάνα αυτά.

Το βίντεο δείχνει συντρίμμια και πολλά προσωπικά αντικείμενα διάσπαρτα ανάμεσα στα πτώματα. Μεταξύ των θυμάτων είναι και τουλάχιστον ένα παιδί. Στον δρόμο διακρίνονται κηλίδες αίματος.

This is circulating right now saying that Hamas snipers killing dozens of children and women on the streets targeting those attempting to travel from north to south in Gaza.#hamas #gaza #FreePalestine #lebanon #Nasrallah #Hezbollah pic.twitter.com/SyOFa45qDA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— OSINTwarAlerts (@dopaminedealers) November 3, 2023