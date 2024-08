Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera καταδίκασε χθες Τετάρτη τον θάνατο δυο δημοσιογράφων του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας την «εν ψυχρώ», «στοχευμένη δολοφονία» τους.

Το δίκτυο του Κατάρ μετέδωσε νωρίτερα χθες πως ο ανταποκριτής της αραβόφωνης υπηρεσίας του Ισμαήλ αλ Γουλ και ο εικονολήπτης Ράμι αρ Ρέφι έγιναν «στόχος των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής» καθώς έκαναν ρεπορτάζ στον καταυλισμό προσφύγων ας Σάτι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

«Η νέα επίθεση εναντίον δημοσιογράφων του Al Jazeera εγγράφεται στο πλαίσιο της συστηματικής στοχοποίησης των δημοσιογράφων του δικτύου και των οικογενειών τους από τον Οκτώβριο του 2023», υπογράμμισε.

⚠️ WARNING: DISTURBING FOOTAGE

⚡️🇵🇸🇮🇱JOURNALIST’S HEAD BLOWN OFF BY ISRAEL IN VICIOUS GAZA STRIKE: Al Jazeera Arabic journalist Ismail al-Ghoul’s body sits inside his car, wearing “PRESS” flak jacket while bloody remains of his head all that’s left of man who had worked to… pic.twitter.com/teT21Wve25

— Ataur Rahman (@ataur) August 1, 2024