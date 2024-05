Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από το προξενείο της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ να σταματήσει από την 1η Ιουνίου να παρέχει υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους, απαντώντας στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Μαδρίτη.

Από την 1η Ιουνίου το ισπανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ «θα μπορεί να παρέχει προξενικές υπηρεσίες αποκλειστικά στους κατοίκους της προξενικής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ και δεν θα επιτρέπεται να ασκεί προξενική δραστηριότητα για λογαριασμό των κατοίκων της Παλαιστινιακής Αρχής», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο. Ο Ισραηλινός υπουργός, Ίσραελ Κατς δήλωσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση: «σήμερα έθεσα σε εφαρμογή προκαταρκτικά τιμωρητικά μέτρα εναντίον του προξενείου της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ μετά την αναγνώριση από την ισπανική κυβέρνηση ενός παλαιστινιακού κράτους». «Δεν θα ανεχθούμε να πλήττεται η κυριαρχία και η ασφάλεια του Ισραήλ», τόνισε ο ίδιος.

In response to Spain’s recognition of a Palestinian state and the antisemitic call by Spain’s Deputy Prime Minister to not just recognize a Palestinian state but to ‘liberate Palestine from the river to the sea,’ I have decided to sever the connection between Spain’s…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 24, 2024