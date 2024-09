Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους σε ένα σχολείο, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένες οικογένειες στην πόλη της Γάζας σήμερα, έγινε γνωστό από Παλαιστίνιους αξιωματούχους στον τομέα της υγείας, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι στόχευε μαχητές που επιχειρούσαν μέσα από το συγκρότημα.

#Breaking: 🇮🇱🇵🇸At least seven Palestinians were killed in an Israeli airstrike that targeted a school-turned-shelter for displaced Palestinians in the Shati refugee camp in western Gaza City on Sunday. pic.twitter.com/lkNCyAHZSN

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) September 22, 2024