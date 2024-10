«Έπεσε νεκρός καθώς δέχτηκε βροχή από σφαίρες» γράφουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον 22χρονο ράπερ Ralan Styles, που φέρεται να έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας. Ο ράπερ που έγινε viral για το Baby Shark remix, βρέθηκε νεκρός σε σπίτι στο Οχάιο, ενώ τόπος διαμονής του θεωρείται η Φλόριντα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένοπλος προσπάθησε να τού αρπάξει αλυσίδα από το λαιμό του.

BREAKING: Florida rapper Ralan Styles has been shot dead in an attempted robbery after a suspect tried to steal his chain.

the 22-year-old, whose Baby Shark remix went viral, was shot multiple times at a home in Columbus, Ohio, in the early hours of Saturday morning.

Witnesses… pic.twitter.com/h7HGULhPw1

— USA 24×7 (@USA24X7) October 21, 2024

