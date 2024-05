Η ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που κάνει το βόρειο σέλας ορατό σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο 5, ανακοίνωσε το National Oceanic and Atmospheric.

Οι «ακραίες» συνθήκες του G5 έφτασαν στη Γη από τον ήλιο λίγο πριν τις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής και πρόκειται για την πρώτη γεωμαγνητική καταιγίδα τέτοιου μεγέθους από τον Οκτώβριο του 2003, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

