Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από τη γεωργιανή Βουλή για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην απόφαση του κυβερνώντος κόμματος να αναστείλει τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ για τέσσερα χρόνια. Ακολούθησαν άγρια επεισόδια στους κεντρικούς δρόμους της Τυφλίδας, με τους αστυνομικούς να φτάνουν μέχρι και στη χρήση πλαστικών σφαιρών, για να διαλύσουν το πλήθος.

President of Georgia just arrived to protest and went to police straight away!

I was unable to hear her words but it was absolutely insane. I respect and love her for it! @Zourabichvili_S pic.twitter.com/sKKnWvmSCQ

— General George Fella 🇬🇪🇺🇦 (@jezko_fella) November 28, 2024

