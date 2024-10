Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι (Τιφλίδα) για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, μετά την έκκληση που απηύθυνε η πρόεδρος της Γεωργίας, Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας.

Η Εκλογική Επιτροπή ανέδειξε νικητή των βουλευτικών εκλογών το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», με το 54% των ψήφων, σε μία εκλογική διαδικασία που, όπως κατήγγειλαν οι διεθνείς παρατηρητές, έβριθε παραβιάσεων και παρατυπιών, που χρήζουν έρευνας, σύμφωνα με τις δυτικές χώρες.

The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti- government protest after saturday’s vote pic.twitter.com/5hQye303mR — Davide Maria De Luca (@DM_Deluca) October 28, 2024

More people joining protests in Tbilisi as President is addressing the crowd. pic.twitter.com/zlwiTeOIQ2 — Ani Chkhikvadze (@achkhikvadze) October 28, 2024

