Χιλιάδες Γεωργιανοί συγκεντρώθηκαν και πάλι απόψε στο κέντρο της Τιφλίδας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης, μετά τη σύλληψη περίπου 40 διαδηλωτών που κατηγορούσαν την κυβέρνηση για αυταρχική, φιλορωσική στροφή.

Αυτή η χώρα του Καυκάσου, που είναι συνηθισμένη στις πολιτικές κρίσεις, αντιμετωπίζει άλλη μία μετά τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε το κυβερνών Γεωργιανό Όνειρο, μολονότι η φιλοδυτική αντιπολίτευση και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι καταγγέλλουν παρατυπίες.

Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, πολλές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, κλείνοντας την κυκλοφορία στη μεγαλύτερη οδική αρτηρία της πρωτεύουσας.

«Η αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση του Γεωργιανού Ονείρου κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει τις πιθανότητες της Γεωργίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε μια διαδηλώτρια, η 39χρονη εκπαιδευτικός Λάουρα Κεκελίτζε. «Ξέρουμε ότι το αυταρχικό καθεστώς είναι ασύμβατο με την ένταξη στην ΕΕ. Αλλά οι Γεωργιανοί ανήκουν στην Ευρώπη, για αυτό βγήκαμε σήμερα στους δρόμους», πρόσθεσε.

Το Γεωργιανό Όνειρο και η κυβέρνησή του κατηγορούνται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι απομάκρυναν την πρώην σοβιετική δημοκρατία από την ένταξη στην ΕΕ και, αντιθέτως, επιδιώκουν μια προσέγγιση με τη Μόσχα. Πολλοί Γεωργιανοί ωστόσο θεωρούν τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη Γεωργία το 2008, ως απειλή για τη χώρα τους.

Η Γεωργία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά στη συνέχεια οι Βρυξέλλες πάγωσαν τη διαδικασία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σοβαρή υποχώρηση της δημοκρατίας. Η γεωργιανή κυβέρνηση από την πλευρά της ανακοίνωσε χθες ότι αναβάλλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη του 2028.

Με αφορμή αυτήν την απόφαση, χιλιάδες φιλοευρωπαίοι Γεωργιανοί βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν μέσα στη νύχτα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και νερού υπό πίεση για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις, ενώ χτύπησε διαδηλωτές και δημοσιογράφους έξω από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές ύψωσαν οδοφράγματα και τους έβαλαν φωτιά.

