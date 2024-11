Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αργά το Σάββατο, για ένα ακόμη βράδυ, στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα, φτιάχνοντας οδοφράγματα, σπάζοντας τζάμια και ρίχνοντας πυροτεχνήματα έξω από το κοινοβούλιο, σε μια ακόμη νύχτα κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης που διέκοψε τις συνομιλίες για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

🇬🇪 More footage from the NGO party in Tbilisi, Georgia pic.twitter.com/K0gaNuOoaW

Η αστυνομία απάντησε ρίχνοντας δακρυγόνα και νερό στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι διαδηλώσεις το Σάββατο ήταν μακράν οι μεγαλύτερες σε όγκο από τότε που το κυβερνών κόμμα επανεξελέγη τον περασμένο μήνα σε εκλογές για τις οποίες η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση καταγγέλλει παρατυπίες.

#GeorgiaProtests

Police used water cannons to cleare the area by the parliament in #Tbilisi.

Note also, as well as numerous police, the Titushki, a common sight at any anti-#Russia demo.

Titushki can’t wear uniform, so hide faces with balaclavas. They’re paid to beat civilians. pic.twitter.com/v6LpBAvdr6

— Tim White (@TWMCLtd) November 30, 2024