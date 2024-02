Δικαστήριο στη Γεωργία διέταξε την προφυλάκιση για πέντε μέρες μιας γυναίκας η οποία βεβήλωσε θρησκευτική εικόνα που απεικονίζει τον Σοβιετικό ηγέτη Ιωσήφ Στάλιν, μια πράξη η οποία είχε προκαλέσει μεγάλες διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι, μετέδωσαν την Παρασκευή τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ένωση Νέων Δικηγόρων της Γεωργίας, η οποία έχει αναλάβει την υπεράσπιση της γυναίκας, της Νάτα Περάντζε, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί άμεσα σε τηλεφωνική κλήση, αλλά δήλωσε στο γεωργιανό πρακτορείο ειδήσεων InterPressNews ότι η εν λόγω γυναίκα φυλακίσθηκε με κατηγορίες χουλιγκανισμού, που συνιστά διοικητικό αδίκημα.

A court in the Georgian capital on February 2 sentenced activist Nata Peradze to five days of detention after she was found guilty of defacing an image of Soviet dictator Josef Stalin on an icon at the Holy Trinity Cathedral in Tbilisi. https://t.co/xY6Uc4rSSb

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 2, 2024