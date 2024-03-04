Συναγερμός έχει σημάνει σε νοσοκομείο του Άαχεν της Γερμανίας, όπου 15 άτομα όμηροι κρατούνται όμηροι από μία 65χρονη γυναίκα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει άμεσα στο νοσοκομείο του Άαχεν, προκειμένου να διαπραγματευτούν για την απελευθέρωση των ομήρων.

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