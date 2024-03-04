Συναγερμός έχει σημάνει σε νοσοκομείο του Άαχεν της Γερμανίας, όπου 15 άτομα όμηροι κρατούνται όμηροι από μία 65χρονη γυναίκα.
#Almanya‘nın #Aachen kentindeki bir hastanede 65 yaşındaki bir kadının 15 kişiyi rehin alındığı bildiriliyor. Kadının 17.00’de hastaneye geldiği, üzerinden bir koku ?! geldiği fark edildikten sonra kendisini bir salon / odaya kapattığı bildiriliyor. Bence Alman polisi stresde! pic.twitter.com/BsWGKsDwiGΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
— Ahmet Özay (@aoezay) March 4, 2024
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει άμεσα στο νοσοκομείο του Άαχεν, προκειμένου να διαπραγματευτούν για την απελευθέρωση των ομήρων.
🔴 Almanya’nın Aachen kentinde bir hastanede 15 kişi rehin alındı. pic.twitter.com/IvP8YHbJ1M
— Conflict (@ConflictTR) March 4, 2024
In Aachen betritt eine 65-jährige Frau am Montag das Luisenhospital. Es wird Rauch gemeldet. Für die Polizei beginnt ein Großeinsatz. Mittlerweile ist die Lage überschaubarer: Laut Polizei hat sich die Frau allein in einem Zimmer verschanzt. https://t.co/Tyh5KKIDth
— WDR aktuell (@WDRaktuell) March 4, 2024
Περισσότερα σε λίγο…