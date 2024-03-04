Συναγερμός έχει σημάνει σε νοσοκομείο του Άαχεν της Γερμανίας, όπου 15 άτομα όμηροι κρατούνται όμηροι από μία 65χρονη γυναίκα.

#Almanya‘nın #Aachen kentindeki bir hastanede 65 yaşındaki bir kadının 15 kişiyi rehin alındığı bildiriliyor. Kadının 17.00’de hastaneye geldiği, üzerinden bir koku ?! geldiği fark edildikten sonra kendisini bir salon / odaya kapattığı bildiriliyor. Bence Alman polisi stresde! pic.twitter.com/BsWGKsDwiG

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— Ahmet Özay (@aoezay) March 4, 2024