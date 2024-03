Συναγερμός έχει σημάνει σε νοσοκομείο του Άαχεν της Γερμανίας, όπου 15 άτομα όμηροι κρατούνται όμηροι από μία 65χρονη γυναίκα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει άμεσα στο νοσοκομείο του Άαχεν, προκειμένου να διαπραγματευτούν για την απελευθέρωση των ομήρων.

In Aachen betritt eine 65-jährige Frau am Montag das Luisenhospital. Es wird Rauch gemeldet. Für die Polizei beginnt ein Großeinsatz. Mittlerweile ist die Lage überschaubarer: Laut Polizei hat sich die Frau allein in einem Zimmer verschanzt. https://t.co/Tyh5KKIDth

— WDR aktuell (@WDRaktuell) March 4, 2024