Δυο μέλη της γερμανικής αστυνομίας τραυματίστηκαν, το ένα σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη χθες Πέμπτη το βράδυ κοντά στην πύλη εγκατάστασης της αστυνομίας σε συνοικία του Βερολίνου, ανακοίνωσε η υπηρεσία τους.

«Περί τις 20:20 (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), σημειώθηκε σοβαρό συμβάν ασφαλείας στο επίπεδο του φράκτη της εγκατάστασης», στη συνοικία Βίτεναου, στο βόρειο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν αστυνομικός και αστυνομικίνα, ανέφερε η αστυνομία της γερμανικής πρωτεύουσας μέσω X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έκαναν «περιπολία ασφαλείας ρουτίνας», εξήγησε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, «άγνωστο αντικείμενο ανατινάχτηκε προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο και στα μάτια του αστυνομικού», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Η αστυνομικίνα υπέστη «ακουστικό τραύμα». Και στα δύο μέλη της αστυνομίας προσφέρεται ιατρική περίθαλψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το εγκληματολογικό τμήμα ανέλαβε να διενεργήσει έρευνα.

Two police officers have been injured, one seriously, in an explosion outside a police building in Berlin, according to authorities in the German capital.https://t.co/Mjuyg2zmQS

— Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) January 2, 2025