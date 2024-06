Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην διοργάνωση του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) στην πόλη Έσεν.

Clashes with police and multiple attacks on AfD party conference members in Germany

The participants of the Alternative for Germany party conference are attacked by ‘Antifa’ left-wing and environmental activists in the city of Hessen, reports say.

