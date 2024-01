Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε όλη τη Γερμανία κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD και της ακραίας ιδεολογίας του, μετά τις αποκαλύψεις για τη συνάντηση στελεχών του με νεοναζιστική οργάνωση και το σχέδιο για απελάσεις μεταναστών, που εδώ και μία εβδομάδα έχει οδηγήσει σε σπάνιες, μαζικές κινητοποιήσεις.

Από την Παρασκευή έχουν οργανωθεί περίπου 100 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με την οργάνωση «Παρασκευή για το Μέλλον» και τη συλλογικότητα πολιτών Campact, εκ των οργανωτών του κινήματος.

Η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη στο Μόναχο που η πορεία που είχε προγραμματιστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βαυαρίας ακυρώθηκε. Η αστυνομία έκανε λόγο για 100.000 διαδηλωτές, στη μεγαλύτερη συγκέντρωση μέχρι τώρα.

«Έξω οι Ναζί» και «Ποτέ ξανά», ήταν τα συνθήματα που επικρατούσαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Στην πλατεία του Ράιχσταγκ, στο Βερολίνο, η συμμετοχή ήταν εξίσου μαζική: 100.000 σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό RBB, που επικαλείται στοιχεία της αστυνομίας, 350.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Περίπου 250.000 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν το Σάββατο σε δεκάδες πόλεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του καναλιού ARD.

THREAD 🧵: Massive anti-far right protests are happening in #Germany . Hundreds of thousands rallies today, ~ 1.4 mil since Friday. This is in Munich pic.twitter.com/8OgeEgOjPn

Η κινητοποίηση αυτή μαρτυρά το σοκ που προκάλεσε η αποκάλυψη, στις 10 Ιανουαρίου, από το γερμανικό μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας Correctiv, για τη συνάντηση που είχαν το Νοέμβριο στο Πότσδαμ μέλη ακροδεξιών και εξτρεμιστικών οργανώσεων, όπου συζητήθηκε ένα σχέδιο μαζικής απελάσεων αλλοδαπών ή ατόμων μη γερμανικής καταγωγής. Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ έφτασε στο σημείο να πει στον Τύπο ότι η συνάντηση αυτή θυμίζει «τη φρικτή Διάσκεψη της Βάνζεε», όπου οι Ναζί συζήτησαν, το 1942, την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης.

Οι αποκαλύψεις αυτές «έβγαλαν τον κόσμο στον δρόμο (…) Εκείνοι που δεν έκαναν τίποτα προηγουμένως, έρχονται τώρα», εκτίμησε ο Γιεργκ Λάουρεντς, ένας κάτοικος του Μονάχου που διαδήλωσε στην πόλη του.

«Εκείνοι που ίσως δεν ξέρουν ακόμη αν θα ψηφίσουν υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία ή όχι, μετά τις διαδηλώσεις αυτές δεν μπορούν πια να το κάνουν», είπε μια άλλη διαδηλώτρια, η Κατρίν Ντελριέ, 53 ετών, που συμμετείχε στην κινητοποίηση για χάρη των τριών παιδιών της, «για να μην μεγαλώσουν με μια καφετιά (σ.σ. το χρώμα της AfD) κυβέρνηση».

More protests against Fascism today in many cities in Germany. Permitted protest area had to be expanded to accommodate all the people. https://t.co/HGMlEA86tt pic.twitter.com/PnSC4umEcy

— Anja (@BelliniMom) January 21, 2024