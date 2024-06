Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ ο υποψήφιος της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) στις τοπικές εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης Χάινριχ Κοχ, όταν προσπάθησε να εμποδίσει τρεις άνδρες να καταστρέψουν αφίσες του κόμματός του σε κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης της AfD, ο κ. Κοχ τραυματίστηκε στο αυτί και στο στομάχι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το κόμμα απέδωσε την επίθεση σε ακροαριστερούς κύκλους και έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο το οποίο τράβηξε το θύμα και στο οποίο ακούγεται ο ίδιος να φωνάζει «Σταματήστε! Ακίνητοι!» σε έναν άνδρα ο οποίος απομακρύνεται τρέχοντας.

🔵🚨 BREAKING: Footage of knife attack on AfD politician in Mannheim 🚨🔵#Mannheim #Messerattacke #Mannheimistüberall pic.twitter.com/x9M7lCWqIe

— AfD News (@AfDNews_) June 5, 2024