Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν την Τετάρτη (27/3) σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο, που μετέφερε ταξιδιώτες σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο κοντά στη Λειψία στην ανατολική Γερμανία.

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α9. Υπάρχουν πολλά θύματα», ανέφερε η αστυνομία.

Ο Όλαφ Χόπε, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild ότι «από το δυστύχημα σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι».

Το λεωφορείο της εταιρείας Flixbus βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο Α9 και κατευθυνόταν προς το Μόναχο, όταν γύρω στις 9:45 (τοπική ώρα, 10:45 ώρα Ελλάδας) για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, παρεκτράπηκε της πορείας του και ανατράπηκε.

Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία του Α9 στο ρεύμα προς Μόναχο, ενώ φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά ΜΜΕ δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα αλλά και αστυνομικά οχήματα να έχουν σπεύσει στο σημείο.

