Σε συναγερμό βρίσκονται από το βράδυ της Παρασκευής (31/5) η Βαυαρία και η Βάδη – Βυρτεμβέργη, λόγω της έντονης συνεχούς βροχόπτωσης που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της νότιας Γερμανίας. Πολλές περιφέρειες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και κατασκηνωτές έχουν μετακινηθεί προληπτικά, καθώς η στάθμη του νερού στους ποταμούς έχει ανεβεί επικίνδυνα. Αποκλεισμένοι στο Τσούγκσπιτσε βρίσκονταν 29 ορειβάτες, λόγω σφοδρής χιονόπτωσης, αλλά στο μεταξύ έχουν φτάσει σε ασφαλές σημείο.

ALERT – Germany: Dam break near Augsburg causes severe flooding

In Fischach in the Augsburg district, people were rescued by helicopter from their flood-stricken houses. The Augsburg district has been declared a state of emergency since this morning and some places are being… pic.twitter.com/5Bb1u1SK5u

