Φρεγάτα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, η οποία συμμετέχει στη διεθνή επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, παραλίγο να καταρρίψει – κατά λάθος – ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), αναφέρουν σήμερα γερμανικά δημοσιεύματα.

Το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας επιβεβαίωσε πως τη Δευτέρα υπήρξε περιστατικό με UAV συμμαχικής χώρας, χωρίς να την κατονομάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨🚨🚨 | BREAKING

The #German Navy’s first real combat operation after WW2 begins with an embarrassment

The German frigate Hessen mistakenly attacked a #US MQ-9 Reaper drone in the Red Sea, but the missiles malfunctioned before hitting the drone pic.twitter.com/CtXAYqfCzZ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Southern Africa Eye (@eye_southern) February 28, 2024