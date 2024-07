Μία τρισδιάστατη απεικόνιση με τη βοήθεια της τεχνολογίας δείχνει πόσο τυχερός στάθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρόσφατη απόπειρα κατά της ζωής του. Η σφαίρα που εξαπέλυσε ο Τόμας Μάθιου Κρουκς πέρασε ξυστά από το κεφάλι του χάρη στην απότομη στροφή που πήρε ο ίδιος ενώ για ένα μόλις εκατοστά θα μπορούσε να του διαπεράσει το κρανίο.

Δείτε το βίντεο που δείχνει την τροχιά της βολίδας και τον τρόπο που στρέφει την τελευταία στιγμή ο Τραμπ το κεφάλι του και την αποφεύγει, για να τον χτυπήσει ξυστά στο αυτί

This new graphic of Trump assassination attempt is actually wild pic.twitter.com/lmDgqThRSv

— kira 👾 (@kirawontmiss) July 16, 2024