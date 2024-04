Την οργισμένη αντίδραση της Τουρκίας, που θέτει ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου έφεραν οι εξαγγελίες της Αθήνας για δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Με ανακοίνωσή του το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στην Ελλάδα να μην εμπλέξει τα εκκρεμή ζητήματα του Αιγαίου και τα ζητήματα που αφορούν το καθεστώς ορισμένων νησιών, νησίδων και βράχων των οποίων η κυριαρχία δεν έχει εκχωρηθεί στην Ελλάδα από τις διεθνείς συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα αποδεχτούμε το τετελεσμένο γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται».

Regarding the Marine Park to be Announced by Greece in the Aegean Sea https://t.co/Ldj7E4witR pic.twitter.com/cLBq4GDlxG

— Turkish MFA (@MFATurkiye) April 9, 2024